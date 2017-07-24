Омич после ссоры с подругой «заминировал» её дом

22-летний омич «заминировал» дом в Октябрьском округе после ссоры со своей подругой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Неизвестный позвонил в полицию 21 июля около 23.45 и сообщил о взрывном устройстве в доме по ул. 1-я Шинная. На место приехали представители спецслужб, эвакуировали 16 жильцов из подъезда, сапёры Росгвардии проверили здание и сообщили, что информация о бомбе ложная.

Стражи порядка установили личность «подрывника» и задержали его рядом с домом. Он рассказал, что решил таким образом отомстить своей знакомой после ссоры.