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15:10 (мск), источник: Sputnik.md

Взрыв прогремел в Затоке, где много отдыхающих из Молдовы

Взрыв прогремел в Затоке, где много отдыхающих из Молдовы — на месте происшествия работает оперативная группа.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Взрыв и пожар произошли на базе отдыха в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщили в пресс-службе местного управления Нацполиции Украины.

Сообщается, что взорвался газовый баллон, а возникший после взрыва пожар потушили спасатели.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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