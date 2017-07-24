Взрыв прогремел в Затоке, где много отдыхающих из Молдовы
Взрыв прогремел в Затоке, где много отдыхающих из Молдовы — на месте происшествия работает оперативная группа.
Взрыв прогремел в Затоке, где много отдыхающих из Молдовы — на месте происшествия работает оперативная группа.
КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Взрыв и пожар произошли на базе отдыха в поселке Затока
Сообщается, что взорвался газовый баллон, а возникший после взрыва пожар потушили спасатели.
На место происшествия выехала
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.