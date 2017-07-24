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15:10 (мск), источник: АиФ Волгоград

«Черные риелторы», спаивавшие волгоградцев, идут под суд

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

«Черные риелторы», спаивавшие собственников квартир и угрожавшие им, идут под суд в Волгограде.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в декабре 2014 года 52-летняя риелтор, помогая одному из сособственников квартиры в Дзержинском районе продать жилье, заселила к нему своих приятелей 26 и 28 лет. «По ее поручению за денежное вознаграждение они систематически употребляли спиртное с проживавшим в квартире сособственником, оказывая на него психологическое воздействие и входя к нему в доверие. В результате потерпевший переоформил свою долю в квартире на другое лицо, лишившись единственного жилья», — добавила она.

Кроме того, в 2015 году злоумышленница купила долю в одной из квартир в Краснооктябрьском районе, после чего снова заселила в жилье своих приятелей. С мая по октябрь 2015 года они систематически употребляли в квартире алкоголь, провоцировали конфликты, угрожали насилием в отношении владельца квартиры и членов его семьи, создавая неблагоприятные для проживания условия.

Теперь «черным риелторам» грозит до 10 лет колонии.

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