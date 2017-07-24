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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Педофил напал на мальчика в одном из кафе Минска

«Сотрудники милиции задержали 34-летнего минчанина, который в туалете ресторана удерживал 9-летнего мальчика, зажимал ему рот рукой и приставал», — проинформировали в ГУВД. Мальчик пришел в кафе с бабушкой, и, когда пошел в туалет, на него напал зашедший следом мужчина.

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из кафе Минска милиция задержала мужчину, пристававшего в туалете к мальчику, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

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Кнопка тревожной сигнализации сработала 23 июля около 16.30 в ресторане быстрого питания на проспекте Независимости. К месту срочно выбыли милиционеры. «Сотрудники милиции задержали 34-летнего минчанина, который в туалете ресторана удерживал 9-летнего мальчика, зажимал ему рот рукой и приставал», — проинформировали в ГУВД. Мальчик пришел в кафе с бабушкой, и, когда пошел в туалет, на него напал зашедший следом мужчина.

Задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Материалы переданы в районный отдел Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как отмечают в ГУВД, одновременно со сработавшей кнопкой тревожной сигнализации в дежурную часть поступило несколько сообщений от граждан — очевидцев этой нелицеприятной картины. Один из молодых людей до прибытия наряда пытался отбить мальчика у злоумышленника. От самосуда мужчину спасло лишь быстрое прибытие сотрудников милиции.

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