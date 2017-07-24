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16:40 (мск), источник: Kazinform

Заблудившуюся туристку из Казахстана с детьми искали в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое маленьких детей и 32-летняя женщина из Казахстана потерялись в лесах Таганая в России, сообщает u74.ru.

Источник: Kazinform

«В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в районе национального парка Таганай потерялись туристы из Казахстана: женщина и трое маленьких детей», — говорится в сообщении.

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По национальному парку Таганай 22 июля путешествовала туристическая группа из 9 человек, прибывшая из Казахстана. В какой-то момент четверо членов команды потерялись.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, к поиску потерявшихся туристов были привлечены спасатели города Златоуст.

Возвращаясь с метеостанции в приют Таганай, группа решила пройти через Круглицу — так им посоветовали знакомые. Только вот во время похода, 32-летняя женщина с детьми 13, 14 и 9 лет немного забежали вперед и, свернув в другую сторону, они потерялись.

С наступлением темноты группа позвонила на номер 112. Выехав на поиск заблудившихся туристов на квадроциклах, спасатели только ближе к утру нашли их рядом с горой Круглица. После этого всех «потеряшек» благополучно транспортировали к приюту Таганай.

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