Заблудившуюся туристку из Казахстана с детьми искали в России
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое маленьких детей и 32-летняя женщина из Казахстана потерялись в лесах Таганая в России, сообщает u74.ru.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое маленьких детей и 32-летняя женщина из Казахстана потерялись в лесах Таганая в России, сообщает u74.ru.
«В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в районе национального парка Таганай потерялись туристы из Казахстана: женщина и трое маленьких детей», — говорится в сообщении.
По национальному парку Таганай 22 июля путешествовала туристическая группа из 9 человек, прибывшая из Казахстана. В
Как сообщили в
Возвращаясь с метеостанции в приют Таганай, группа решила пройти через Круглицу — так им посоветовали знакомые. Только вот во время похода, 32-летняя женщина с детьми 13, 14 и 9 лет немного забежали вперед и, свернув в другую сторону, они потерялись.
С наступлением темноты группа позвонила на номер 112. Выехав на поиск заблудившихся туристов на квадроциклах, спасатели только ближе к утру нашли их рядом с горой Круглица. После этого всех «потеряшек» благополучно транспортировали к приюту Таганай.