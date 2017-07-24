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15:36 (мск), источник: РБК

Швейцарская полиция отказалась считать нападение с бензопилой терактом

Полиция швейцарского города Шаффхаузена заявила, что нападение мужчины с бензопилой не является террористическим актом, сообщает Reuters со ссылкой на швейцарские правоохранительные органы.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство, полиция уже установила личность нападавшего и утверждает, что инцидент не является «актом террора».

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Ранее сообщалось, что в результате атаки мужчины, вооруженного бензопилой, пострадали несколько человек в городе Шаффхаузене на востоке Швейцарии.

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Инцидент произошел утром в офисном здании в центре города. В результате нападения ранены пять человек. Подозреваемый в нападении — лысый, неряшливо одетый мужчина — скрылся на автомобиле Volkswagen Caddy с номерами кантона Граунбюнден.

Как сообщают СМИ, центр Шаффхаузена перекрыт, в город прибывают подразделения полиции из соседних кантонов — Тургау, Винтертура и Цюриха.

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