Швейцарская полиция отказалась считать нападение с бензопилой терактом

Источник: Reuters

Как сообщает агентство, полиция уже установила личность нападавшего и утверждает, что инцидент не является «актом террора».

Ранее сообщалось, что в результате атаки мужчины, вооруженного бензопилой, пострадали несколько человек в городе Шаффхаузене на востоке Швейцарии.

Инцидент произошел утром в офисном здании в центре города. В результате нападения ранены пять человек. Подозреваемый в нападении — лысый, неряшливо одетый мужчина — скрылся на автомобиле Volkswagen Caddy с номерами кантона Граунбюнден.

Как сообщают СМИ, центр Шаффхаузена перекрыт, в город прибывают подразделения полиции из соседних кантонов — Тургау, Винтертура и Цюриха.