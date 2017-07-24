Начался суд на экс-руководителем комитета по физкультуре администрации Перми

Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он дал указания внести изменения в проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа», в результате чего выросла стоимость металлоконструкций.

В 2012 году конкурс на его возведение стоимостью 368,647 млн руб. выиграло ООО «КаскадСтрой» депутата Пермской городской думы Анатолия Саклакова. Изначально ФОК планировалось сдать к концу декабря 2014 года, но в итоге объект был сдан в октябре 2015-го.

При этом окончательная стоимость объекта составила 423 млн руб., из которых 68 млн было выделено из федерального бюджета. Новый вариант ПСД чиновник на госэкспертизу не направлял. В итоге бюджету города и края был нанесен ущерб 27,9 млн руб.



Своей вины господин Мартюшов не признает. «Я готов дать показания после исследования всех доказательств», — заявил в суде Алексей Мартюшов, слова которого цитирует портал 59.ru. На вопросы участников судебного процесса ответил бывший директор управления капитального строительства (УКС) администрации Перми Сергей Селиванов.