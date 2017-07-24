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15:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Начался суд на экс-руководителем комитета по физкультуре администрации Перми

В Ленинском суде Перми под председательством судьи Ирины Житниковой начался процесс по уголовному делу экс-председателя комитета по физкультуре горадминистрации Алексея Мартюшова.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он дал указания внести изменения в проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа», в результате чего выросла стоимость металлоконструкций.

В 2012 году конкурс на его возведение стоимостью 368,647 млн руб. выиграло ООО «КаскадСтрой» депутата Пермской городской думы Анатолия Саклакова. Изначально ФОК планировалось сдать к концу декабря 2014 года, но в итоге объект был сдан в октябре 2015-го.

При этом окончательная стоимость объекта составила 423 млн руб., из которых 68 млн было выделено из федерального бюджета. Новый вариант ПСД чиновник на госэкспертизу не направлял. В итоге бюджету города и края был нанесен ущерб 27,9 млн руб.

Своей вины господин Мартюшов не признает. «Я готов дать показания после исследования всех доказательств», — заявил в суде Алексей Мартюшов, слова которого цитирует портал 59.ru. На вопросы участников судебного процесса ответил бывший директор управления капитального строительства (УКС) администрации Перми Сергей Селиванов.

В ближайшее время суд планирует допросить бывшего замглавы администрации Перми Алексея Грибанова и бывшего депутата гордумы, руководителя ООО «КаскадСтрой», Анатолия Саклакова.

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