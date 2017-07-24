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15:52 (мск), источник: Новая Кубань

Торопливый водитель КамАЗ «собрал» 4 легковушки на кубанской трассе

Есть пострадавшие.

Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Все произошло сегодня утром в Красноармейском районе. В полицию сообщили около 10:00.

КамАЗ ехал по трассе Тимашевск — Полтавская. Впереди было 4 авто. Все они остановились около пешеходного перехода, пропуская людей. Однако водитель КамАЗ нарушил предписания ПДД, не соблюдая безопасную дистанцию и «собрал» легковушки. Вначале удар пришелся в ВАЗ-2109.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что вредитель отечественного седана пострадал.

Затем КамАЗ протаранил Kia Rio, ВАЗ-2114 и Opel Frontera.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, проводится проверка.

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