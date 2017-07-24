Торопливый водитель КамАЗ «собрал» 4 легковушки на кубанской трассе

Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Все произошло сегодня утром в Красноармейском районе. В полицию сообщили около 10:00.



КамАЗ ехал по трассе Тимашевск — Полтавская. Впереди было 4 авто. Все они остановились около пешеходного перехода, пропуская людей. Однако водитель КамАЗ нарушил предписания ПДД, не соблюдая безопасную дистанцию и «собрал» легковушки. Вначале удар пришелся в ВАЗ-2109.



В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что вредитель отечественного седана пострадал.



Затем КамАЗ протаранил Kia Rio, ВАЗ-2114 и Opel Frontera.



Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, проводится проверка.