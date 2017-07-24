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15:47 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Карпинске из-за обрушения потолка в жилом доме пострадал ребенок

Рабочие производили капитальный ремонт кровли, хотя местные жители убеждены, что дом пора сносить.

В Карпинске во время проведения работ по капитальному ремонту кровли, в одной из квартир многоквартирного дома обрушился потолок. Один из камней упал на ребенка. Прокуратура проводит проверку, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 24 июля.

Мальчик получил незначительные повреждения, благодаря пластиковому потолку в квартире. На него упал лишь небольшой кусок штукатурки, но, по словам его бабушки, ребенок был сильно напуган.

Инцидент произошел днем, 19 июля, во время проведения рабочими капитального ремонта кровли жилого здания. По словам местных жильцов, их 2-этажный многоквартирный дом уже требует не ремонта, а только сноса, сообщает местное издание «Вечерний Карпинск».

«Прокуратура Карпинска организовала проверку в связи с частичным обрушением штукатурного слоя в жилом доме по улице Ленина. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Стоит отметить, что многоквартирный жилой дом в Карпинске 1952 года постройки, где размещается 14 квартир. Здание обслуживается ООО «УК «Дом». Капитальный ремонт кровли производила подрядная организация ООО «Армдорстрой».

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