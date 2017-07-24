Учительницу физкультуры осудили в регионе за сбыт наркотиков

Челябинск, 24 июля — Дарья Дубровских, АиФ-Челябинск.

Сегодня, 24 июля, суд огласил приговор 46-летней учительнице физкультуры челябинской гимназии № 63 Ларисе Мельковой. За сбыт наркотиков в крупном размере челябинку приговорили к семи годам шести месяцам в колонии общего режима, сообщает из зала суда корреспондент «АиФ-Челябинск».

В суде установлено, что учительница долгое время промышляла продажей наркотиков.

Когда судья зачитывал решение, Мелькова прятала лицо от журналистов и расплакалась, а в конце крикнула пожилой маме: «Мамочка, я люблю тебя!».