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15:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Учительницу физкультуры осудили в регионе за сбыт наркотиков

Учитель гимназии № 63 попалась в маршрутке при передаче свёртка со спайсом. Женщина расплакалась на оглашении приговора.

Челябинск, 24 июля — Дарья Дубровских, АиФ-Челябинск.

Сегодня, 24 июля, суд огласил приговор 46-летней учительнице физкультуры челябинской гимназии № 63 Ларисе Мельковой. За сбыт наркотиков в крупном размере челябинку приговорили к семи годам шести месяцам в колонии общего режима, сообщает из зала суда корреспондент «АиФ-Челябинск».

В суде установлено, что учительница долгое время промышляла продажей наркотиков.

Когда судья зачитывал решение, Мелькова прятала лицо от журналистов и расплакалась, а в конце крикнула пожилой маме: «Мамочка, я люблю тебя!».

Напомним, женщина попалась в маршрутке при передаче свёртка с курительной смесью в ходе проверочной закупки. В квартире у обвиняемой были обнаружены и изъяты шесть полиэтиленовых упаковок с синтетическим наркотическим средством общей массой более трёх граммов.

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