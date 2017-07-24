Учительницу физкультуры осудили в регионе за сбыт наркотиков
Учитель гимназии № 63 попалась в маршрутке при передаче свёртка со спайсом. Женщина расплакалась на оглашении приговора.
Учитель гимназии № 63 попалась в маршрутке при передаче свёртка со спайсом. Женщина расплакалась на оглашении приговора.
Челябинск, 24 июля — Дарья Дубровских,
Сегодня, 24 июля, суд огласил приговор 46-летней учительнице физкультуры челябинской гимназии № 63 Ларисе Мельковой. За сбыт наркотиков в крупном размере челябинку приговорили к семи годам шести месяцам в колонии общего режима, сообщает из зала суда корреспондент «АиФ-Челябинск».
В суде установлено, что учительница долгое время промышляла продажей наркотиков.
Когда судья зачитывал решение, Мелькова прятала лицо от журналистов и расплакалась, а в конце крикнула пожилой маме: «Мамочка, я люблю тебя!».
Напомним, женщина попалась в маршрутке при передаче свёртка с курительной смесью в ходе проверочной закупки. В квартире у обвиняемой были обнаружены и изъяты шесть полиэтиленовых упаковок с синтетическим наркотическим средством общей массой более трёх граммов.