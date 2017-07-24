Житель Ростовской области убил брата выстрелом в голову

Дело возбудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). По данным следствия, 22 июля 36-летний подозреваемый у себя дома выпивал с 26-летним троюродным братом. В какой-то момент он умышленно выстрелил из травматического пистолета в брата, который от полученного ранения в голову скончался на месте.