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15:54 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Житель Ростовской области убил брата выстрелом в голову

В Ростовской области в отношении местного жителя, который выстрелил в брата из травматического пистолета, возбудили уголовное дело.

Дело возбудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). По данным следствия, 22 июля 36-летний подозреваемый у себя дома выпивал с 26-летним троюродным братом. В какой-то момент он умышленно выстрелил из травматического пистолета в брата, который от полученного ранения в голову скончался на месте.

«Сейчас следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Прокуратурой возбуждение уголовного дела признано законным.

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