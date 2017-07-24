Житель Ростовской области убил брата выстрелом в голову
В Ростовской области в отношении местного жителя, который выстрелил в брата из травматического пистолета, возбудили уголовное дело.
В Ростовской области в отношении местного жителя, который выстрелил в брата из травматического пистолета, возбудили уголовное дело.
Дело возбудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). По данным следствия, 22 июля 36-летний подозреваемый у себя дома выпивал с 26-летним троюродным братом. В
«Сейчас следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает
Прокуратурой возбуждение уголовного дела признано законным.