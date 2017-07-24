В Симферополе с помощью бездомной кошки обокрали зоомагазин
Вору грозит до 7 лет тюрьмы.
Вору грозит до 7 лет тюрьмы.
Симферопольские полицейские поймали находчивого вора, ограбившего один из зоомагазинов с помощью бездомной кошки, а спустя еще день — магазин медицинской техники. Им оказался 36-летний симферополец, освободившийся из мест лишения свободы два месяца назад.
— Как признался задержанный, подобрав на улице кошку, он зашел в магазин зоотоваров и попросил продавца продать средство для своего «питомца». Воспользовавшись моментом, когда работник ушел в подсобное помещение за товаром, совершил кражу денежных средств из кассы — 10 тысяч рублей, — рассказали в
Быстро скрыться из магазина медтехники, из кассы которой он прихватил 38 тысяч, вору не удалось.
— Продавец, подбирая для мужчины очки, заметила, как он из кассы забирает наличность, и попыталась перегородить ему дорогу, но посетитель, с силой оттолкнув работника, скрылся, — уточнили в