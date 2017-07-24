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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе с помощью бездомной кошки обокрали зоомагазин

Вору грозит до 7 лет тюрьмы.

Симферопольские полицейские поймали находчивого вора, ограбившего один из зоомагазинов с помощью бездомной кошки, а спустя еще день — магазин медицинской техники. Им оказался 36-летний симферополец, освободившийся из мест лишения свободы два месяца назад.

— Как признался задержанный, подобрав на улице кошку, он зашел в магазин зоотоваров и попросил продавца продать средство для своего «питомца». Воспользовавшись моментом, когда работник ушел в подсобное помещение за товаром, совершил кражу денежных средств из кассы — 10 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Быстро скрыться из магазина медтехники, из кассы которой он прихватил 38 тысяч, вору не удалось.

— Продавец, подбирая для мужчины очки, заметила, как он из кассы забирает наличность, и попыталась перегородить ему дорогу, но посетитель, с силой оттолкнув работника, скрылся, — уточнили в пресс-службе. — Полицейские, сравнив описания по показаниям потерпевших, пришли к выводу, что преступления совершил один и тот же мужчина.

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