Трамвай сбил пешехода на юге Москвы
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водитель трамвая сбил мужчину на Варшавском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водитель трамвая сбил мужчину на Варшавском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в
«В районе дома 39 по Варшавскому шоссе трамвай совершил наезд на пешехода. Мужчина ранен и находится пока под трамваем», — сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники скорой помощи, ожидается прибытие сотрудников МЧС для извлечения пострадавшего
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.