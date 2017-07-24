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17:44 (мск), источник: ТАСС

Трамвай сбил пешехода на юге Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водитель трамвая сбил мужчину на Варшавском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«В районе дома 39 по Варшавскому шоссе трамвай совершил наезд на пешехода. Мужчина ранен и находится пока под трамваем», — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники скорой помощи, ожидается прибытие сотрудников МЧС для извлечения пострадавшего из-под трамвая.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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