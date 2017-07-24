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18:03 (мск), источник: Вести Иркутск

Снова загорелся лес в Иркутской области

Иркутский гидрометцентр сообщает об ухудшении погоды. В Прибайкалье пришли дожди, а завтра в западных и южных районах ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра.

Источник: Вести Иркутск

Однако это не мешает другой стихии — в регионе вновь горят леса. Сейчас специалисты борются с девятью пожарами на площади почти 600 гектаров. Вручную лопатами копают минерализованные полосы, чтобы в дальнейшем пустить встречный огонь и остановить более сильный верховой пожар. Также используют самолёты авиалесоохраны. Угрозы населённым пунктам нет. За обстановкой следят с помощью космического мониторинга.

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