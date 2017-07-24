Снова загорелся лес в Иркутской области
Иркутский гидрометцентр сообщает об ухудшении погоды. В Прибайкалье пришли дожди, а завтра в западных и южных районах ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра.
Иркутский гидрометцентр сообщает об ухудшении погоды. В Прибайкалье пришли дожди, а завтра в западных и южных районах ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра.
Однако это не мешает другой стихии — в регионе вновь горят леса. Сейчас специалисты борются с девятью пожарами на площади почти 600 гектаров. Вручную лопатами копают минерализованные полосы, чтобы в дальнейшем пустить встречный огонь и остановить более сильный верховой пожар. Также используют самолёты авиалесоохраны. Угрозы населённым пунктам нет. За обстановкой следят с помощью космического мониторинга.