Снова загорелся лес в Иркутской области

Однако это не мешает другой стихии — в регионе вновь горят леса. Сейчас специалисты борются с девятью пожарами на площади почти 600 гектаров. Вручную лопатами копают минерализованные полосы, чтобы в дальнейшем пустить встречный огонь и остановить более сильный верховой пожар. Также используют самолёты авиалесоохраны. Угрозы населённым пунктам нет. За обстановкой следят с помощью космического мониторинга.