СК не нашел криминала в смерти подростка во время игры в футбол в Воронеже

Трагедия произошла вечером 21 июня на игровой площадке, расположенной в Советском районе Воронежа. Во время игры в футбол 16-летнему подростку стало плохо, и он скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту случившегося была организована доследственная проверка.
«Там криминала нет, и там вообще, как такового, не было события преступления. Причиной случившегося стала внезапная сердечная смерть… Эксперты дали заключение, поэтому отказали в возбуждении (уголовного дела) именно за отсутствием события преступления», — сказал собеседник агентства.
В конце апреля в Воронежской области во время футбольного матча на школьном стадионе умер 14-летний школьник. Выяснилось, что у подростка было заболевание, которое и могло привести к трагедии.