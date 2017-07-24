СК не нашел криминала в смерти подростка во время игры в футбол в Воронеже

Источник: РИА Новости

Трагедия произошла вечером 21 июня на игровой площадке, расположенной в Советском районе Воронежа. Во время игры в футбол 16-летнему подростку стало плохо, и он скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

«Там криминала нет, и там вообще, как такового, не было события преступления. Причиной случившегося стала внезапная сердечная смерть… Эксперты дали заключение, поэтому отказали в возбуждении (уголовного дела) именно за отсутствием события преступления», — сказал собеседник агентства.