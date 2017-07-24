Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Актриса из России стала звездой светского вечера в Монако (фото)
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ирина Мирошниченко отметит 75-летие на сцене
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Волочкова окунулась в море в откровенном купальнике - СМИ
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
18:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Виновницу ДТП с тремя погибшими в Иркутской области перевели в колонию-поселение

Соответствующее решение вынес Эхирит-Булагатский районный суд.

Виновницу ДТП с тремя погибшими Екатерину Коверзневу перевели с колонии общего режима в колонию-поселение. Вид исправительного учрежедения был изменен постановлением Эхирит-Булагатского районного суда от 17 мая 2017 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

«На данный момент осужденная характеризуется положительно, имеет поощрения, погашает ущерб, причиненный в результате преступления», — отметили в пресс-службе.

С ходатайством об условно-досрочном освобождении в суд не обращалась.

Напомним, что страшное ДТП в Листвянке произошло 6 июля 2013 года. Екатерина Коверзнева в колонии общего режима должна была провести 7,5 лет. Также она выплачивает 2,5 млн рублей компенсации сестре погибшей Елены Барановой Оксане Бароновой и столько же пострадавшему Евгению Баранову. Кроме того, виновницу ДТП в Листвянке лишили прав на управление автомобилем на три года. Такое решение вынес Иркутский районный суд.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что осужденная Екатерина Коверзнева в качестве частичного возмещения гражданского иска о возмещении морального вреда передала пострадавшим 1 млн рублей. Родственники погибших в ДТП подавали исковое заявление о возмещении морального вреда. Серьезно пострадавший в аварии глава семьи и сестра его жены подали ходатайства на сумму 5 млн рублей каждый.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Совфед притормозил законопроект об отмене бесплатного багажа
Доход ректора Горного университета в 30 раз превысил его оклад
Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ»
Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию
«Недетский разговор» с Путиным собрал в Сети 6 млн просмотров
Microsoft похоронит Paint
Спорт
Карпин покинул «Матч ТВ» ради тренерской деятельности На сайте «Матч ТВ» отмечается, что 31 июля — последний рабочий день Карпина на телеканале
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отметит 75-летие на сцене Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь