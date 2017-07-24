Виновницу ДТП с тремя погибшими в Иркутской области перевели в колонию-поселение

Виновницу ДТП с тремя погибшими Екатерину Коверзневу перевели с колонии общего режима в колонию-поселение. Вид исправительного учрежедения был изменен постановлением Эхирит-Булагатского районного суда от 17 мая 2017 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

«На данный момент осужденная характеризуется положительно, имеет поощрения, погашает ущерб, причиненный в результате преступления», — отметили в пресс-службе.

С ходатайством об условно-досрочном освобождении в суд не обращалась.

Напомним, что страшное ДТП в Листвянке произошло 6 июля 2013 года. Екатерина Коверзнева в колонии общего режима должна была провести 7,5 лет. Также она выплачивает 2,5 млн рублей компенсации сестре погибшей Елены Барановой Оксане Бароновой и столько же пострадавшему Евгению Баранову. Кроме того, виновницу ДТП в Листвянке лишили прав на управление автомобилем на три года. Такое решение вынес Иркутский районный суд.