Виновницу ДТП с тремя погибшими в Иркутской области перевели в колонию-поселение
Соответствующее решение вынес
Соответствующее решение вынес
Виновницу ДТП с тремя погибшими Екатерину Коверзневу перевели с колонии общего режима в
«На данный момент осужденная характеризуется положительно, имеет поощрения, погашает ущерб, причиненный в результате преступления», — отметили в
С ходатайством об
Напомним, что страшное ДТП в Листвянке произошло 6 июля 2013 года. Екатерина Коверзнева в колонии общего режима должна была провести 7,5 лет. Также она выплачивает 2,5 млн рублей компенсации сестре погибшей Елены Барановой Оксане Бароновой и столько же пострадавшему Евгению Баранову. Кроме того, виновницу ДТП в Листвянке лишили прав на управление автомобилем на три года. Такое решение вынес Иркутский районный суд.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что осужденная Екатерина Коверзнева в качестве частичного возмещения гражданского иска о возмещении морального вреда передала пострадавшим 1 млн рублей. Родственники погибших в ДТП подавали исковое заявление о возмещении морального вреда. Серьезно пострадавший в аварии глава семьи и сестра его жены подали ходатайства на сумму 5 млн рублей каждый.