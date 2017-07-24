Вблизи поселка Храброво полицейские обнаружили нелегальное общежитие для мигрантов
Сотрудники полиции провели операцию «Общежитие».
Сотрудники полиции провели операцию «Общежитие».
В Гурьевском районе сотрудники полиции провели операцию «Общежитие». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
На территории складских помещений, расположенных вблизи поселка Храброво, полицейские обнаружили нелегальное общежитие для иностранных граждан. Сотрудники полиции проверили и поставили на учет 70 постояльцев. Установлено, что один гость региона является нарушителем миграционного законодательства.
В отношении него составлен протокол по статье 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). По решению суда мигрант может быть выдворены за пределы России.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение гражданина, организовавшего нелегальное общежитие.