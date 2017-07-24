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16:59 (мск), источник: Новый Калининград

Вблизи поселка Храброво полицейские обнаружили нелегальное общежитие для мигрантов

Сотрудники полиции провели операцию «Общежитие».

В Гурьевском районе сотрудники полиции провели операцию «Общежитие». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в понедельник.

На территории складских помещений, расположенных вблизи поселка Храброво, полицейские обнаружили нелегальное общежитие для иностранных граждан. Сотрудники полиции проверили и поставили на учет 70 постояльцев. Установлено, что один гость региона является нарушителем миграционного законодательства.

В отношении него составлен протокол по статье 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). По решению суда мигрант может быть выдворены за пределы России.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение гражданина, организовавшего нелегальное общежитие.

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