Вблизи поселка Храброво полицейские обнаружили нелегальное общежитие для мигрантов

В Гурьевском районе сотрудники полиции провели операцию «Общежитие». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в понедельник.

На территории складских помещений, расположенных вблизи поселка Храброво, полицейские обнаружили нелегальное общежитие для иностранных граждан. Сотрудники полиции проверили и поставили на учет 70 постояльцев. Установлено, что один гость региона является нарушителем миграционного законодательства.

В отношении него составлен протокол по статье 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). По решению суда мигрант может быть выдворены за пределы России.