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16:55 (мск), источник: Volga News

В Ставропольском районе украли дорогой катер

В ночь на 21 июля от берега Волги у с. Мордово Ставропольского района пропал катер Baster SuperMagnum. В местном райотделе полиции возбуждено уголовное дело.

Новый катер такой модели (семиместный), оснащенный подвесным мотором, мощностью до 300 л. с., стоит около 3 млн рублей.

За последние три года самарская полиция не смогла раскрыть ни одного хищения дорогих плавсредств.

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