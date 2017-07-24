В Самаре сотрудников департамента образования уличили в новых поборах
В деле о коррупции в департаменте образования Самары появились новые эпизоды.
В деле о коррупции в департаменте образования Самары появились новые эпизоды.
Напомним, в апреле 2017 г. региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары. Их заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
На тот момент известно было в том, что в декабре 2015 г. и январе 2016 г. подозреваемые получили на свои банковские карточки по 10 тыс. руб. от заведующей одного из городских детских садов «за общее попустительство по службе». То есть при выявлении
24 июля стало известно о новых эпизодах: с мая 2015 г. по март 2016 г. те же подозреваемые получали деньги от заведующей детсада № 275. В общей сложности, по версии следствия, женщина передала им 84 тыс. рублей.
21 июля в СУ СК РФ по Самарской области возбудили дело по новому эпизоду, но по той же ч. 5 ст. 290 УК РФ.