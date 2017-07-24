В Самаре сотрудников департамента образования уличили в новых поборах

Напомним, в апреле 2017 г. региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары. Их заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

На тот момент известно было в том, что в декабре 2015 г. и январе 2016 г. подозреваемые получили на свои банковские карточки по 10 тыс. руб. от заведующей одного из городских детских садов «за общее попустительство по службе». То есть при выявлении каких-либо нарушений они готовы были закрыть на это глаза.

24 июля стало известно о новых эпизодах: с мая 2015 г. по март 2016 г. те же подозреваемые получали деньги от заведующей детсада № 275. В общей сложности, по версии следствия, женщина передала им 84 тыс. рублей.