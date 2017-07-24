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17:31 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе полицейские обнаружили два «резиновых» дома с иностранцами

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости (Крым). В Симферополе правоохранители в ходе рейдов выявили два домовладения, в которых были фиктивно зарегистрированы по пять мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках проведенной операции полицейскими выявлены два “резиновых” домовладения. Так, 33-летний житель столицы Республики фиктивно зарегистрировал в своем доме пятерых граждан одной из стран-участниц СНГ. Еще одна местная жительница, 40-летняя женщина, также прописала в своем доме пятерых иностранных граждан. Однако при этом домовладельцы фактически жилое помещение для проживания иностранным гражданам не предоставляли», — рассказали в МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в России). Санкция статьи предусматривает, в частности, штраф до полумиллиона рублей или до трех лет лишения свободы.

В Симферополе были выявлены и другие нарушения миграционного законодательства, в том числе установлено 20 фактов нарушения иностранцами правил въезда и режима пребывания в РФ. Кроме того, один иностранец работа в стране незаконно. В отношении всех этих граждан составлены административные протоколы.

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