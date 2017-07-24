Врача больницы в Краснооктябрьском районе осудят за смерть пациента
По версии следствия, больному было оказано некачественное лечение, что привело к трагедии.
По версии следствия, больному было оказано некачественное лечение, что привело к трагедии.
Врача Уразовской ЦРБ в Краснооктябрьском районе осудят за смерть пациента, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 23 января 65-летний врач проводил плановую медицинскую операцию пациенту. При устранении язвенного дефекта внутреннего органа, хирург допустил некачественное оказание медицинской помощи, нарушив технику операции.
«Был наложен однорядный шов вместо двухрядного, а также не установлены дренажи в брюшную полость для контроля возможных местных осложнений в послеоперационном периоде», — отмечается в сообщении.
В тот же день после операции пациент был переведен в палату интенсивной терапии. Однако, несмотря на оказываемое ему лечение, 25 января мужчина скончался.