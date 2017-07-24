Врача больницы в Краснооктябрьском районе осудят за смерть пациента

«Был наложен однорядный шов вместо двухрядного, а также не установлены дренажи в брюшную полость для контроля возможных местных осложнений в послеоперационном периоде», — отмечается в сообщении.

В тот же день после операции пациент был переведен в палату интенсивной терапии. Однако, несмотря на оказываемое ему лечение, 25 января мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть пациента наступила от гнойного перитонита в результате прободной хронической язвы части желудка. Свою вину врач признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.