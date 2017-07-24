Обстрелявший окна школы парень не смог пояснить причину своего поступка

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства повреждения 11 окон школы в Барановичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
Неизвестный в один из июльских дней повредил 11 стеклопакетов в Жемчужинской средней школе.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство). Правоохранители установили, что злоумышленник — 17-летний местный житель.
По окнам своей бывшей школы юноша стрелял из пневматического пистолета. Своими действиями он причинил ущерб на сумму Br990.
Парень не смог пояснить следователям причину своего противоправного поведения.