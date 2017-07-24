На Дунае горит пассажирский теплоход

Источник: Publika.md

Об этом сообщил представитель местных властей Маттиас Фишер.

В настоящий момент, по его словам, а борту судна больше не осталось пассажиров. Все они эвакуированы. Сейчас пламя потушено, полностью сгорели несколько кают, передает РИА Новости.

Число эвакуированных людей, по разным данным, от 119 до 200 человек. Их перевезли на другое судно. Оно доставит их в город Дюрнштайн. Им будет оказана вся необходимая помощь.