На Дунае горит пассажирский теплоход
На реке Дунай в австрийской долине Вахау загорелось пассажирское судно. Есть пострадавшие. 12 пожарных бригад прибыли на место возгорания в округе Мельк.
На реке Дунай в австрийской долине Вахау загорелось пассажирское судно. Есть пострадавшие. 12 пожарных бригад прибыли на место возгорания в округе Мельк.
Об этом сообщил представитель местных властей Маттиас Фишер.
В настоящий момент, по его словам, а борту судна больше не осталось пассажиров. Все они эвакуированы. Сейчас пламя потушено, полностью сгорели несколько кают, передает РИА Новости.
Число эвакуированных людей, по разным данным, от 119 до 200 человек. Их перевезли на другое судно. Оно доставит их в город Дюрнштайн. Им будет оказана вся необходимая помощь.
При пожаре пострадали восемь или девять человек, сообщил представитель пожарной службы округа Мельк Антон Витман. Они отравились угарным газом. Первую помощь угоревшим пассажирам судна оказали сотрудники Красного креста Нижней Австрии.