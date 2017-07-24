Карантинную зону введут на границе Казахстана и РФ после вспышки АЧС
В Новосибирской и Омской областях пытаются предотвратить распространение африканской чумы среди свиней.
В Новосибирской и Омской областях пытаются предотвратить распространение африканской чумы среди свиней.
АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Карантинная зона будет оборудована на границе Казахстана и Новосибирской области для недопущения распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщается на сайте правительства региона.
Кроме того, карантинная зона будет создана и в соседней Омской области.
На границе совместно будет организована и изолирована от диких кабанов 20-километровая зона.
Очаг АЧС обнаружен в деревне Верблюжье Омской области в начале июля. После этого на всей территории региона введен режим ЧС, уничтожено около 2 тысяч свиней и 99 тонн мяса.
Как сообщают власти Новосибирской области, в ближайшее время в муниципальных образованиях области пройдут сходы граждан в каждом населенном пункте с разъяснением правил содержания животных по закрытому типу. Будет организован и подворовый обход жителей, которые содержат домашних животных.
Африканская чума свиней — вирусное заболевание, быстро распространяющееся среди животных. Смертность достигает от 50 до 100%. Переболевшее животное на всю жизнь остается носителем вируса. Для человека опасности не представляет.