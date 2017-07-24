Карантинную зону введут на границе Казахстана и РФ после вспышки АЧС

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Карантинная зона будет оборудована на границе Казахстана и Новосибирской области для недопущения распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщается на сайте правительства региона.

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Кроме того, карантинная зона будет создана и в соседней Омской области.

На границе совместно будет организована и изолирована от диких кабанов 20-километровая зона.

Очаг АЧС обнаружен в деревне Верблюжье Омской области в начале июля. После этого на всей территории региона введен режим ЧС, уничтожено около 2 тысяч свиней и 99 тонн мяса.

Как сообщают власти Новосибирской области, в ближайшее время в муниципальных образованиях области пройдут сходы граждан в каждом населенном пункте с разъяснением правил содержания животных по закрытому типу. Будет организован и подворовый обход жителей, которые содержат домашних животных.