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18:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Карантинную зону введут на границе Казахстана и РФ после вспышки АЧС

В Новосибирской и Омской областях пытаются предотвратить распространение африканской чумы среди свиней.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Карантинная зона будет оборудована на границе Казахстана и Новосибирской области для недопущения распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщается на сайте правительства региона.

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Кроме того, карантинная зона будет создана и в соседней Омской области.

На границе совместно будет организована и изолирована от диких кабанов 20-километровая зона.

Очаг АЧС обнаружен в деревне Верблюжье Омской области в начале июля. После этого на всей территории региона введен режим ЧС, уничтожено около 2 тысяч свиней и 99 тонн мяса.

Как сообщают власти Новосибирской области, в ближайшее время в муниципальных образованиях области пройдут сходы граждан в каждом населенном пункте с разъяснением правил содержания животных по закрытому типу. Будет организован и подворовый обход жителей, которые содержат домашних животных.

Африканская чума свиней — вирусное заболевание, быстро распространяющееся среди животных. Смертность достигает от 50 до 100%. Переболевшее животное на всю жизнь остается носителем вируса. Для человека опасности не представляет.

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