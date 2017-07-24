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18:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области с четвертого этажа упала 54-летняя женщина

Погибшая спускалась из окна по простыням.

Источник: РИА "Воронеж"

Женщина 54 лет упала из окна пятиэтажного дома на улице Садовой в Острогожске ночью воскресенья, 23 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший следователь Острогожского межрайонного следственного отдела Марина Москаленко.

По данным следствия, погибшая пыталась выбраться из окна собственной квартиры.

— Женщина связала простыни. Затем закрепив их за что-то, начала спускаться вниз. Но простыни оборвались, женщина упала, — пояснила Марина Москаленко.

К моменту прибытия скорой помощи пострадавшая скончалась. По факту ЧП проводится процессуальная проверка.

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