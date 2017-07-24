В Воронежской области с четвертого этажа упала 54-летняя женщина
Погибшая спускалась из окна по простыням.
Погибшая спускалась из окна по простыням.
Женщина 54 лет упала из окна пятиэтажного дома на улице Садовой в Острогожске ночью воскресенья, 23 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший следователь Острогожского межрайонного следственного отдела Марина Москаленко.
По данным следствия, погибшая пыталась выбраться из окна собственной квартиры.
— Женщина связала простыни. Затем закрепив их за
К моменту прибытия скорой помощи пострадавшая скончалась. По факту ЧП проводится процессуальная проверка.