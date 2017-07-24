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21:25 (мск), источник: РИА Новости

Отец задержанной в Турции российской девочки подтвердил, что дочь уже с ним

САРАТОВ, 24 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области Сергей Уханов подтвердил РИА Новости, что его шестилетняя дочь, которая была задержана в Турции вместе с полуторагодовалой сестрой, матерью и ее сожителем, находится рядом с ним.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Сергей Уханов просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил, что девочка передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило, что задержанная вместе с матерью и ее гражданским мужем шестилетняя Елизавета Уханова передана ее родному отцу.

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«Да, ребенок со мной… Чувствует себя хорошо, вот она сидит рядом со мной, хочет мороженого», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что девочка ему была передана в понедельник. По его словам, он с дочерью находится все еще в Турции и в ближайшее время намерен вернуться с ней в Россию. «Сейчас пока не могу сказать конкретных планов, но думаю, что в ближайшее время — точно», — отметил Уханов.

Собеседник агентства добавил, что возвращаться в Саратовскую область в ближайшие дни будет через Москву. Уханов уточнил, что вопрос о судьбе полуторагодовалой сестры его дочери остается открытым.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

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