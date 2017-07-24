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18:35 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже поджигателя трех дорогих иномарок отпустили под подписку о невыезде

Расследуют дело о повреждении имущества.

Источник: Новости Воронежа

Резонансный случай произошел на этих выходных. По данным МВД, в ночь на субботу, 22 июля, 17-летний парень в Воронеже поджег Audi Q3, Mitsubishi Pajero и Suzuki SX4.

В понедельник, 24 июля, Левобережный райсуд избрал меру пресечения подозреваемому. Парня отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что серия поджогов иномарок произошла на левом берегу в ночь на субботу. Первый случай произошел около 22:00 в переулке Гвардейском — там пытались спалить Audi Q3.

В 23:00 на Ленинском проспекте подожгли Mitsubishi Pajero. Автомобилист успел справиться с огнем, не вызывая пожарных. А около 1:00 ночи на улице Ржевской загорелся Suzuki SX4. Хозяин авто увидел пламя из окна и тоже сумел сам потушить иномарку.

Все случаи объединяло то, что дорогие машины поджигали одинаковым способом — бросали в них бутылки с зажигательной смесью. Уже на следующий день подозреваемого установили и задержали.

«Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, направленных на установление ущерба, причиненного автомобилистам», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Отметим, что за умышленное повреждение чужого имущества парню грозит до 2 лет колонии.

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