В Центральном районе Тольятти горел автомобиль
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
24 июля в 15:07 по адресу: Тольятти, Центральный район, улица Фрунзе, произошел пожар. Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожар был локализован в 15:13, пожар ликвидирован в 15:14.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает