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07:59 (мск), источник: НИА Самара

В Центральном районе Тольятти горел автомобиль

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

24 июля в 15:07 по адресу: Тольятти, Центральный район, улица Фрунзе, произошел пожар. Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожар был локализован в 15:13, пожар ликвидирован в 15:14.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.

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