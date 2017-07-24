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18:51 (мск), источник: Newtimes.kz

Шестилетняя девочка утонула в Алматы

В реке Малая Алматинка утонула шестилетняя девочка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Источник: Newtimes.kz

В реке Малая Алматинка утонула шестилетняя девочка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

По данным спасателей, происшествие случилось 22 июля около 16 часов.

«В Медеуском районе, в Бутаковском ущельев реке Малая Алматинка силами ГУ “РОСО” КЧС 3 человека личного состава и 1 ед. техники обнаружили и извлекли из воды тело девочки К., 2011 года рождения», — сообщили в ДЧС Алматы.

По данным спасателей, семья отдыхала на берегу горной реки, когда родителей отвернулись на секунду, девочка упала в воду. Родители изначально пытались самостоятельно спасти ребенка, но после безуспешных попыток вызвали спасателей и полицейских.

Тело девочки передано сотрудникам ДВД.

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