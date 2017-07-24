Шестилетняя девочка утонула в Алматы
В реке Малая Алматинка утонула шестилетняя девочка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В реке Малая Алматинка утонула шестилетняя девочка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В реке Малая Алматинка утонула шестилетняя девочка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По данным спасателей, происшествие случилось 22 июля около 16 часов.
«В Медеуском районе, в Бутаковском ущельев реке Малая Алматинка силами ГУ “РОСО” КЧС 3 человека личного состава и 1 ед. техники обнаружили и извлекли из воды тело девочки К., 2011 года рождения», — сообщили в ДЧС Алматы.
По данным спасателей, семья отдыхала на берегу горной реки, когда родителей отвернулись на секунду, девочка упала в воду. Родители изначально пытались самостоятельно спасти ребенка, но после безуспешных попыток вызвали спасателей и полицейских.
Тело девочки передано сотрудникам ДВД.