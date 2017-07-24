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18:44 (мск), источник: Informburo.kz

Шестеро казахстанских студентов, отправившихся на языковые курсы, пропали в Египте

Пропавшие студенты проживали в Каире в одной квартире. На связь они перестали выходить 20 июля.

Источник: Informburo.kz

Шестеро студентов, обучающиеся на языковых курсах, пропали в столице Египта. Обращение с просьбой о поиске родственника опубликовал в Facebook казахстанец Айбол Исабек.

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«Пропал в Египте Канат Берик! 11 июля вылетел со своим другом Еламан Жазылхан в Египет. Вылетел из Алматы в Шарджу. Из Шарджи в Александрию. По приезде отметились в посольстве РК. 20 июля оба перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся. Прошу всех помочь найти их! По последней информации пропало ещё четверо ребят. В общем шесть казахстанцев, в том числе мой братишка, пропали», — написал Айбол Исабек.

Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков подтвердил информацию о потерявшихся студентах-казахстанцах.

«Шестеро граждан Казахстана учащиеся языковых курсов в Каире перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Посольство Казахстана в Каире приступило к установлению месторасположения студентов. Направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках. Наш дипломат находится с постоянном контакте с родными студентов. Известно, что все они проживали в одной квартире в Каире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года», — сообщил Ануар Жайнаков.

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Шестеро казахстанских студентов, отправившихся на языковые курсы, пропали в Египте
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