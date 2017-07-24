Шестеро казахстанских студентов, отправившихся на языковые курсы, пропали в Египте
Пропавшие студенты проживали в Каире в одной квартире. На связь они перестали выходить 20 июля.
Пропавшие студенты проживали в Каире в одной квартире. На связь они перестали выходить 20 июля.
Шестеро студентов, обучающиеся на языковых курсах, пропали в столице Египта. Обращение с просьбой о поиске родственника опубликовал в Facebook казахстанец Айбол Исабек.
«Пропал в Египте Канат Берик! 11 июля вылетел со своим другом Еламан Жазылхан в Египет. Вылетел из Алматы в Шарджу. Из Шарджи в Александрию. По приезде отметились в посольстве РК. 20 июля оба перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся. Прошу всех помочь найти их! По последней информации пропало ещё четверо ребят. В общем шесть казахстанцев, в том числе мой братишка, пропали», — написал Айбол Исабек.
Руководитель
«Шестеро граждан Казахстана учащиеся языковых курсов в Каире перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Посольство Казахстана в Каире приступило к установлению месторасположения студентов. Направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках. Наш дипломат находится с постоянном контакте с родными студентов. Известно, что все они проживали в одной квартире в Каире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года», — сообщил Ануар Жайнаков.