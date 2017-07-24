Шестеро казахстанских студентов, отправившихся на языковые курсы, пропали в Египте

Источник: Informburo.kz

Шестеро студентов, обучающиеся на языковых курсах, пропали в столице Египта. Обращение с просьбой о поиске родственника опубликовал в Facebook казахстанец Айбол Исабек.

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«Пропал в Египте Канат Берик! 11 июля вылетел со своим другом Еламан Жазылхан в Египет. Вылетел из Алматы в Шарджу. Из Шарджи в Александрию. По приезде отметились в посольстве РК. 20 июля оба перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся. Прошу всех помочь найти их! По последней информации пропало ещё четверо ребят. В общем шесть казахстанцев, в том числе мой братишка, пропали», — написал Айбол Исабек.

Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков подтвердил информацию о потерявшихся студентах-казахстанцах.