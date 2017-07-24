В уральской колонии заключенные объявили голодовку и требуют гарем

Как сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, «группа осужденных отказалась от приема пищи — 15 человек».

Он отметил, что голодовку объявили еще 19 июля, и с тех пор не выходят на завтрак, обед и ужин. Но, по данным ГУ ФСИН, осужденные все же питаются, в частности продуктами из передач. Трое участников акции демонстративно нанесли себе порезы. За состоянием осужденных наблюдают врачи. С участниками акции работают психологи.

По словам Левченко, осужденные таким образом требуют сменить руководство колонии, ослабить режим, получить какие-то преференции и льготы, которые не соответствуют режиму этой колонии.

«Есть и экзотические требования. Допустим, среди них есть несколько граждан, которые исповедуют ислам, и их родственники живут в среднеазиатских государствах. Вот из них есть один человек, у которого несколько жен, и он хочет, чтобы они приезжали на свидания по очереди. У нас нет такого в законодательстве, не предусмотрено», — сказал Левченко.

Он добавил, что «есть гражданин, которому не дают на иностранном языке разговаривать по телефону». «Ему это не нравится», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на иностранном языке в колонии запрещено говорить, так как разговоры осужденных контролируются во избежание влияния криминальных авторитетов, а это проще делать, когда люди говорят на русском.

Представитель ГУ ФСИН также подчеркнул, что это колония строгого режима, в которой содержатся «расчленители, убийцы, педофилы». Поэтому ослабление режима в ней не предусмотрено.