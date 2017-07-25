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09:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области из реки достали тело 80-летнего мужчины

Трагедия произошла в Рамонском районе.

Местные жители достали из реки Воронеж тело 80-летнего мужчины днем понедельника, 24 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Трагедия произошла в Рамонском районе возле села Лопатки, уточнили информацию в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

По данным следствия, пенсионер находился в реке, и внезапно, перестал плыть. Местные жители вытащили мужчину из воды и попытались оказать помощь. На место происшествия вызвали медиков, полицию и следователей.

Следователи опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По итогам проверки примут процессуальное решение.

По информации очевидцев, пенсионер мог поплыть за своей собакой, которая лаяла на противоположном берегу.

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