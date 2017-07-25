В Воронежской области из реки достали тело 80-летнего мужчины
Трагедия произошла в Рамонском районе.
Трагедия произошла в Рамонском районе.
Местные жители достали из реки Воронеж тело 80-летнего мужчины днем понедельника, 24 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Трагедия произошла в Рамонском районе возле села Лопатки, уточнили информацию в
По данным следствия, пенсионер находился в реке, и внезапно, перестал плыть. Местные жители вытащили мужчину из воды и попытались оказать помощь. На место происшествия вызвали медиков, полицию и следователей.
Следователи опрашивают очевидцев. Назначена
По информации очевидцев, пенсионер мог поплыть за своей собакой, которая лаяла на противоположном берегу.