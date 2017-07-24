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20:43 (мск), источник: Интерфакс

В шахте в Кемеровской области взорвался метан

Под завалами находятся люди, проводится эвакуация.

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Около 80 шахтеров самостоятельно эвакуировались из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, где произошел выброс угля и газа, сообщили агентству «Интерфакс» в понедельник вечером в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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«Произошел выброс, 79 работников самостоятельно эвакуировались на поверхность, информация по пострадавшим уточняется», — сказал собеседник агентства. Он рассказал, что на месте происшествия работают два отделения военизированного горноспасательньного отряда (ВГСО), оперативная группа и представители главка МЧС.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что на связь не вышли два шахтера. «Говорить о том, что они под завалами, рано, еще не все из поднявшихся на поверхность отметились», — сказал собеседник агентства.

«Анжерская-Южная» добывает уголь марки «К» (коксовый, используется в коксохимической промышленности). Она была введена в эксплуатацию в 2005 году «Липецким метзаводом «Свободный сокол», который в 2009 году привлек более 3 млрд рублей кредитов под поручительство шахты, а в 2013 году был признан банкротом. С середины 2013 года «Анжерская-Южная» прекратила добычу угля и возобновила после того, как в начале 2014 года «Российский кредит» выкупил часть ее задолженности у региональных банков и договорился о реструктуризации кредитов с федеральными банками. Вместе с тем, у «Российского кредита» в конце июля 2015 года была отозвана лицензия, а в октябре 2015 года в отношении шахты была введена процедура наблюдения.

В настоящее время шахта находится в процедуре конкурсного производства, вместе с тем продолжает производственную деятельность — добычу угля ведет зарегистрированное в январе 2016 года ООО «Блок N3 ш. «Анжерская-Южная», с которым банкротное ООО заключило договор подряда.

Комментарии
1
Брис Борисович
Нет слов..Людей жаль.
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