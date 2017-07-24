Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии

Источник: Reuters

У Врузиса, по данным издания, нет постоянного места жительства, в последнее время он жил в общине Увизен в двух километрах от Шаффхаузена. При этом, по словам местных жителей, иногда он вел себя агрессивно.

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Как рассказал один из жителей коммуны Беромюнстер, у которого Врузис ранее снимал квартиру, тот поселился у него после автомобильной аварии, в которой он получил травму. Другой свидетель, знавший Врузиса, заявил, что он искал уединения и собирался уйти в горы.

В полиции сообщили, что Врузис был клиентом страховой компании CSS Assurance. В настоящее время ведутся поиски нападавшего, в правоохранительных органах предупредили, что он «опасен, агрессивен и страдает от проблем с психикой.