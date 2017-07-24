Автомобиль врезался в группу пешеходов в США, есть жертвы

ТАСС, 24 июля. Автомобиль врезался в понедельник в группу пешеходов в штате Южная Дакота, в результате чего два человека погибли, еще восемь пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). По его данным, инцидент произошел рядом с реабилитационным центром в городе Алстер.