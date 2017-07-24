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21:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Шиловке пропала 14-летняя школьница

Девочка вышла днем из приюта для животных, но до дома не добралась.

Полиция ведет поиск 14-летней школьницы из Березовского Анастасии Пономаревой, которая днем вышла из приюта для животных, где работает волонтером, но до дома не добралась, сообщает 24 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Установлено, что примерно в 14.20 она вышла из приюта и пошла на остановку, чтобы поехать домой, пишет портал Е1. Дома девочка не появилась. Ребенка ищут в окрестностях Шиловки. Проверялась версия, что Анастасия могла уйти к родственникам, друзьям или знакомым, но она не подтвердилась. Как говорит мама, школьница вечером даже просто погулять никогда не ходила одна. Девочка была одета в джинсы, джинсовку, красные кеды, бейсболку.

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В начале июля в Свердловской области под Красноуральском завершилась успехом поисковая операция по поиску двух пропавших несовершеннолетних мальчиков, ушедших в лес за грибами. Оперуполномоченные уголовного розыска нашли ребят живыми и здоровыми в одном из частных домов Красноуральска.

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