В Шиловке пропала 14-летняя школьница

Полиция ведет поиск 14-летней школьницы из Березовского Анастасии Пономаревой, которая днем вышла из приюта для животных, где работает волонтером, но до дома не добралась, сообщает 24 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Установлено, что примерно в 14.20 она вышла из приюта и пошла на остановку, чтобы поехать домой, пишет портал Е1. Дома девочка не появилась. Ребенка ищут в окрестностях Шиловки. Проверялась версия, что Анастасия могла уйти к родственникам, друзьям или знакомым, но она не подтвердилась. Как говорит мама, школьница вечером даже просто погулять никогда не ходила одна. Девочка была одета в джинсы, джинсовку, красные кеды, бейсболку.