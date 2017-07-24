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23:12 (мск), источник: Мослента

В Москве оцепили площадь Киевского вокзала

На площади обнаружен подозрительный предмет.

Источник: РИА "Новости"

В Москве на площади Киевского вокзала обнаружен подозрительный предмет. Об этом АГН «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«Подозрительный предмет обнаружен на площади Киевского вокзала, дом 1. Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие кинологов», — сообщил он.

В июне на одной из детских площадок в Красносельском районе Москвы был обнаружен муляж взрывного устройства.

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