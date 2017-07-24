В Москве оцепили площадь Киевского вокзала
На площади обнаружен подозрительный предмет.
На площади обнаружен подозрительный предмет.
В Москве на площади Киевского вокзала обнаружен подозрительный предмет. Об этом АГН «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
«Подозрительный предмет обнаружен на площади Киевского вокзала, дом 1. Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие кинологов», — сообщил он.
В июне на одной из детских площадок в Красносельском районе Москвы был обнаружен муляж взрывного устройства.