Виновник смертельного ДТП в Курагинском районе арестован на два месяца
Трагедия произошла 22 июля.
Трагедия произошла 22 июля.
38-летнего жителя Красноярского края, сбившего троих детей, заключили под стражу на два месяца, рассказали в
Трагедия произошла 22 июля в селе Березовское Курагинского района. Пьяный водитель на «Жигулях» врезался в детей, которые шли по обочине во встречном направлении. В результате мальчик 2016 года рождения, который находился в коляске, погиб на месте, а две девочки 2008 и 2013 г. р. с травмами госпитализированы. Одна из пострадавших доставлена санавиацией в краевой центр.
Водитель попытался скрыться с места преступления, однако полицейские с помощью местных жителей задержали его.
Возбуждено уголовное дело. Действия водителя, который находился в алкогольном опьянении за рулем автомобиля ВАЗ-2106, квалифицируются по признакам преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.