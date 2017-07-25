Один человек погиб и пятеро пострадали в страшном ДТП на трассе Шкотово—Партизанск

Установлено, что 50-летний водитель автомашины Тойота Королла не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной Сузуки Свифт.

В результате ДТП погиб 45-летний мужчина — пассажир Сузуки Свифт, который сидел на переднем сидении. На заднем сидении находились двое детей — 2-летний мальчик и 13-летняя девочка, которые не были пристегнуты. Пострадавшие госпитализированы с переломами ног. Еще одна пассажирка Сузуки получила черепно-мозговую травму. Водители обеих автомашин также доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.