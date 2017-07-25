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03:46 (мск), источник: Вести Приморье

Один человек погиб и пятеро пострадали в страшном ДТП на трассе Шкотово—Партизанск

ДТП произошло на 44 километре автодороги Шкотово—Партизанск. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что 50-летний водитель автомашины Тойота Королла не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной Сузуки Свифт.

В результате ДТП погиб 45-летний мужчина — пассажир Сузуки Свифт, который сидел на переднем сидении. На заднем сидении находились двое детей — 2-летний мальчик и 13-летняя девочка, которые не были пристегнуты. Пострадавшие госпитализированы с переломами ног. Еще одна пассажирка Сузуки получила черепно-мозговую травму. Водители обеих автомашин также доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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