Один человек погиб и пятеро пострадали в страшном ДТП на трассе Шкотово—Партизанск
ДТП произошло на 44 километре автодороги Шкотово—Партизанск. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на УМВД по ПК.
ДТП произошло на 44 километре автодороги Шкотово—Партизанск. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что 50-летний водитель автомашины Тойота Королла не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной Сузуки Свифт.
В результате ДТП погиб 45-летний мужчина — пассажир Сузуки Свифт, который сидел на переднем сидении. На заднем сидении находились двое детей — 2-летний мальчик и 13-летняя девочка, которые не были пристегнуты. Пострадавшие госпитализированы с переломами ног. Еще одна пассажирка Сузуки получила