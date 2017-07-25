Уссурийск восстанавливается после удара стихии. Видеорепортаж Максима Бордакова

Взволнованные уссурийцы рассказывают о последствиях большой волны. Вода пришла неожиданно, а вот просыхают надворные постройки не так быстро. В огороде видны следы грязной жижи. Больше всего пострадавших от сильных дождей — жители района железнодорожной Слободы. Здесь подтопленными оказались более 20 участков.
Виктор Брежин, житель г. Уссурийска: «Вода валом шла. Прямо волной. Я по шею шел в воде по улице».
Люди опасаются остаться без урожая. В заявлениях уссурийцы указывают на плавающую картошку, помидоры, огурцы, а ведь овощи уже начали созревать. Комиссия по оценке ущерба работает с пятницы, но больше всего заявлений от пострадавших поступило в понедельник. Экспертам предстоит побывать в каждом дворе, где стояла вода.
Людмила Ситковская, начальник отдела по работе с жилищным фондом: «Работа оценочной комиссии заключается в принятии документов на обследование пострадавшего объекта, оценке ущерба и составление списка пострадавших. Его мы передаем в краевую администрацию для назначения выплат».
На улице Герасимчука от паводка пострадало имущество в домах. Например, здесь вода испортила электротехнику, мебель. На заборах сушат подмоченные вещи. Вода уходит. Но последствия стихии предстоит ликвидировать еще долго.
Любовь Гончаренко: «Все было затоплено. Вот, посмотрите, диван. Он мокрый!».
Режим ЧС на всей территории Уссурийска пока не снят. До сих пор нет автосообщения с селами Линивечи, Утесное и Красный Яр. В Уссурийск прибудут отряд Амурского спасательного центра МЧС. Хабаровчане помогут пострадавшим восстанавливать разрушенное хозяйство, займутся расчисткой дорог и помогут навести порядки в затопленных дворах.