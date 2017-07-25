Уссурийск восстанавливается после удара стихии. Видеорепортаж Максима Бордакова

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Взволнованные уссурийцы рассказывают о последствиях большой волны. Вода пришла неожиданно, а вот просыхают надворные постройки не так быстро. В огороде видны следы грязной жижи. Больше всего пострадавших от сильных дождей — жители района железнодорожной Слободы. Здесь подтопленными оказались более 20 участков.

Виктор Брежин, житель г. Уссурийска: «Вода валом шла. Прямо волной. Я по шею шел в воде по улице».

Люди опасаются остаться без урожая. В заявлениях уссурийцы указывают на плавающую картошку, помидоры, огурцы, а ведь овощи уже начали созревать. Комиссия по оценке ущерба работает с пятницы, но больше всего заявлений от пострадавших поступило в понедельник. Экспертам предстоит побывать в каждом дворе, где стояла вода.

Людмила Ситковская, начальник отдела по работе с жилищным фондом: «Работа оценочной комиссии заключается в принятии документов на обследование пострадавшего объекта, оценке ущерба и составление списка пострадавших. Его мы передаем в краевую администрацию для назначения выплат».

На улице Герасимчука от паводка пострадало имущество в домах. Например, здесь вода испортила электротехнику, мебель. На заборах сушат подмоченные вещи. Вода уходит. Но последствия стихии предстоит ликвидировать еще долго.

Любовь Гончаренко: «Все было затоплено. Вот, посмотрите, диван. Он мокрый!».