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04:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Пенсионерку на велосипеде сбил водитель «Тойоты» недалеко от Хабаровска

И автомобилист, и пострадавшая возвращались с огородов.

Источник: Губерния онлайн

В пятницу в Смидовичском районе ЕАО, недалеко от моста через Амур, водитель «Тойоты Фан Карго» сбил пенсионерку, которая возвращалась с дачи на велосипеде, сообщает портал «Губерния».

Иномарка нагоняла женщину сзади. По словам водителя, он слишком поздно разглядел велосипед в темноте.

После удара пенсионерка оказалась на капоте и ударилась головой о ветровое стекло. Дозвониться до службы спасения с места, где случилась авария, не удалось. Врачей вызвали автоинспекторы со стационарного поста ДПС у въезда в Хабаровск.

Бригада медиков доставила пострадавшую в хабаровскую больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Шофер автомобиля — таксист, «Тойоту» он арендует. В момент аварии пассажиров в салоне не было: как и пострадавшая, водитель возвращался домой со своего дачного участка.

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