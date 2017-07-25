Пенсионерку на велосипеде сбил водитель «Тойоты» недалеко от Хабаровска
И автомобилист, и пострадавшая возвращались с огородов.
И автомобилист, и пострадавшая возвращались с огородов.
В пятницу в Смидовичском районе ЕАО, недалеко от моста через Амур, водитель «Тойоты Фан Карго» сбил пенсионерку, которая возвращалась с дачи на велосипеде, сообщает портал «Губерния».
Иномарка нагоняла женщину сзади. По словам водителя, он слишком поздно разглядел велосипед в темноте.
После удара пенсионерка оказалась на капоте и ударилась головой о ветровое стекло. Дозвониться до службы спасения с места, где случилась авария, не удалось. Врачей вызвали автоинспекторы со стационарного поста ДПС у въезда в Хабаровск.
Бригада медиков доставила пострадавшую в хабаровскую больницу с подозрением на
Шофер автомобиля — таксист, «Тойоту» он арендует. В момент аварии пассажиров в салоне не было: как и пострадавшая, водитель возвращался домой со своего дачного участка.