Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей
Британские ученые: долгое вождение снижает IQ
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
25Юбилей Харрисона Форда
04:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Житель Иркутской области застрелил двух рыбаков, пытаясь отпугнуть медведя

Инцидент произошел вечером 23 июля.

Житель Иркутской области подозревается в убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 23 июля. 62-летний мужчина со своим сыном на лодке в густом тумане двигались вниз по течению в сторону деревни Янталь, когда внезапно заметили медведя, переплывавшего реку.

«Для того, чтобы отпугнуть зверя и предотвратить возможное столкновение с ним, мужчина, не заглушив двигатель и не прекращая движения лодки, открыл огонь по цели из нарезного оружия», — рассказали следователи.

Произведя несколько выстрелов, стрелявший заметил в тумане встречную моторную лодку с тремя мужчинами на борту, один из которых подавал руками предупреждающие знаки. Причалив к ней, отец с сыном обнаружили, что двое из пассажиров лодки убиты, а один легко ранен.

Известно, что все участники происшествия — жители деревни Янталь. Возраст погибших — 46 и 56 лет, раненого — 44 года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Раненому оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Очередную солнечную элекстростанцию строят в Республике Алтай
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN узнал о возможном новом ракетном запуске в Северной Корее
В шахте в Кемеровской области взорвался метан
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь