Житель Иркутской области застрелил двух рыбаков, пытаясь отпугнуть медведя

Житель Иркутской области подозревается в убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 23 июля. 62-летний мужчина со своим сыном на лодке в густом тумане двигались вниз по течению в сторону деревни Янталь, когда внезапно заметили медведя, переплывавшего реку.

«Для того, чтобы отпугнуть зверя и предотвратить возможное столкновение с ним, мужчина, не заглушив двигатель и не прекращая движения лодки, открыл огонь по цели из нарезного оружия», — рассказали следователи.

Произведя несколько выстрелов, стрелявший заметил в тумане встречную моторную лодку с тремя мужчинами на борту, один из которых подавал руками предупреждающие знаки. Причалив к ней, отец с сыном обнаружили, что двое из пассажиров лодки убиты, а один легко ранен.

Известно, что все участники происшествия — жители деревни Янталь. Возраст погибших — 46 и 56 лет, раненого — 44 года.