В Приморье пропал ребенок
Родители пропавшего ребенка просят помощи.
Родители пропавшего ребенка просят помощи.
В Приморье пропал ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в Смоляниново, посёлок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Около 21:00 ушел из дома и не вернулся Жихарев Денис 2009 года рождения. Мальчик проживает по адресу пгт. Смоляниного (гарнизон) дом 4 квартира 11.
Был одет:
мастерка
Если вам
8 908 996 2432 — Илья, отец ребенка.
8 964 451 74 42 — Кристина, мать ребенка.
или 02.