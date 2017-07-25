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04:07 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пропал ребенок

Родители пропавшего ребенка просят помощи.

Источник: VLADNEWS

В Приморье пропал ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Смоляниново, посёлок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Около 21:00 ушел из дома и не вернулся Жихарев Денис 2009 года рождения. Мальчик проживает по адресу пгт. Смоляниного (гарнизон) дом 4 квартира 11.

Был одет:

мастерка желто-зелёного цвета, джинсовые шорты.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просим сообщать информацию по следующим телефонам:

8 908 996 2432 — Илья, отец ребенка.

8 964 451 74 42 — Кристина, мать ребенка.

или 02.

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