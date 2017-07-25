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04:10 (мск), источник: Восток Медиа

Чиновник из Хабаровского края попался на взятке в Магадане

Руководителя Охотского управления агентства по рыболовству поймали с поличным.

Источник: Восток Медиа

В Магадане правоохранители задержали руководителя Охотского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которого подозревают во взяточничестве в крупном размере. В его отношении уже возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что представитель власти 23 июля 2017 года в Магадане через посредника получил взятку — 750 тысяч рублей за совершение противоправных действий, связанных с промыслом водных биологических ресурсов. Нарушителя поймали с поличным в одном из городских дворов. Полученные деньги нашли в его автомобиле.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Магаданской области, сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили чиновника. По месту жительства и работы злоумышленника проводят обыски.

Перед законом ответит и посредник, который передал деньги должностному лицу. Против него возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Заниматься этим делом будут следователи из отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

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