Чиновник из Хабаровского края попался на взятке в Магадане
Руководителя Охотского управления агентства по рыболовству поймали с поличным.
Руководителя Охотского управления агентства по рыболовству поймали с поличным.
В Магадане правоохранители задержали руководителя Охотского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которого подозревают во взяточничестве в крупном размере. В его отношении уже возбудили уголовное дело.
Правоохранители выяснили, что представитель власти 23 июля 2017 года в Магадане через посредника получил взятку — 750 тысяч рублей за совершение противоправных действий, связанных с промыслом водных биологических ресурсов. Нарушителя поймали с поличным в одном из городских дворов. Полученные деньги нашли в его автомобиле.
Как сообщает
Перед законом ответит и посредник, который передал деньги должностному лицу. Против него возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Заниматься этим делом будут следователи из отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.