Чиновник из Хабаровского края попался на взятке в Магадане

Источник: Восток Медиа

В Магадане правоохранители задержали руководителя Охотского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которого подозревают во взяточничестве в крупном размере. В его отношении уже возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что представитель власти 23 июля 2017 года в Магадане через посредника получил взятку — 750 тысяч рублей за совершение противоправных действий, связанных с промыслом водных биологических ресурсов. Нарушителя поймали с поличным в одном из городских дворов. Полученные деньги нашли в его автомобиле.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Магаданской области, сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили чиновника. По месту жительства и работы злоумышленника проводят обыски.