Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Ходченкова предстала в откровенном розовом бикини - СМИ
Украина о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Политические битвы
07:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Фасад дома осыпался на прохожих на улице Промышленной в Новосибирске

От камней до булыжников. На прохожих сегодня посыпался фасад жилого дома. ЧП произошло в Дзержинском районе Новосибирска.

Источник: Вести - Новосибирск

Ксения Климина, корреспондент: «Добрый день, коллеги. К счастью, сегодня здесь никто не пострадал. Хотя вероятность была. Вот такие камни летели с фасада трехэтажного дома на улице Промышленная. Как уверяют местные жители — это уже далеко не первое обрушение. Этой весной с крыши дома падали булыжники. Тогда, проходящая мимо, женщина с коляской чудом успела увернуться от каменного дождя. Дом — постройка 59-го года. Со слов жильцов — капитальный ремонт здесь не проводили ни разу. Коммунальщики ставили его в план на 2016 год, но потом по каким-то причинам перенесли аж на 2032-ой. Сегодня, после происшествия, сотрудники коммунальных служб натянули между подъездами вот такую ограждающую ленту. Но особой безопасности она не дает. В любой момент с крыши вновь могут посыпаться камни и обойдется ли без жертв в следующий раз — остается только гадать».

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь