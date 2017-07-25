Фасад дома осыпался на прохожих на улице Промышленной в Новосибирске
От камней до булыжников. На прохожих сегодня посыпался фасад жилого дома. ЧП произошло в Дзержинском районе Новосибирска.
От камней до булыжников. На прохожих сегодня посыпался фасад жилого дома. ЧП произошло в Дзержинском районе Новосибирска.
Ксения Климина, корреспондент: «Добрый день, коллеги. К счастью, сегодня здесь никто не пострадал. Хотя вероятность была. Вот такие камни летели с фасада трехэтажного дома на улице Промышленная. Как уверяют местные жители — это уже далеко не первое обрушение. Этой весной с крыши дома падали булыжники. Тогда, проходящая мимо, женщина с коляской чудом успела увернуться от каменного дождя. Дом — постройка 59-го года. Со слов жильцов — капитальный ремонт здесь не проводили ни разу. Коммунальщики ставили его в план на 2016 год, но потом по