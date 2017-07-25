Фасад дома осыпался на прохожих на улице Промышленной в Новосибирске

Ксения Климина, корреспондент: «Добрый день, коллеги. К счастью, сегодня здесь никто не пострадал. Хотя вероятность была. Вот такие камни летели с фасада трехэтажного дома на улице Промышленная. Как уверяют местные жители — это уже далеко не первое обрушение. Этой весной с крыши дома падали булыжники. Тогда, проходящая мимо, женщина с коляской чудом успела увернуться от каменного дождя. Дом — постройка 59-го года. Со слов жильцов — капитальный ремонт здесь не проводили ни разу. Коммунальщики ставили его в план на 2016 год, но потом по каким-то причинам перенесли аж на 2032-ой. Сегодня, после происшествия, сотрудники коммунальных служб натянули между подъездами вот такую ограждающую ленту. Но особой безопасности она не дает. В любой момент с крыши вновь могут посыпаться камни и обойдется ли без жертв в следующий раз — остается только гадать».