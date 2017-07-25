Братьев и сестер Нади П. матери никто не возвращал

В социальных сетях 23 июля появилась информация о том, что братья и сестры пропавшей без вести Нади П. были возвращены матери. Сообщение, которое, по всей видимости, оказалось «вбросом», сильно взбудоражило и возмутило пользователей.



Как оказалось, никто Светлане П. детей не возвращал, и они по-прежнему находятся под присмотром социальных работников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»

— Старшие братья и сестра Нади П. в настоящее время находятся в детском учреждении социальной защиты населения, распространенная в социальных сетях информация об их проживании в селе Соцгородок не соответствует действительности, — говорится в официальном сообщении пресс-службы областного следственного комитета.



Напомним, трехлетняя Надя пропала 13 июня в поселке Соцгородок ЕАО и по настоящее время не найдена. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Поиски продолжаются с использованием высокопроходимой техники.



Жителей ЕАО и Хабаровского края просят оказать содействие. Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может быть полезна в установлении всех обстоятельств исчезновения ребенка, просьба обратиться по телефону горячей линии «Ребенок в опасности» 8 (42−622)4−54−62 (телефон работает в круглосуточном режиме), либо по телефону 02.