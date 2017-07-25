Братьев и сестер Нади П. матери никто не возвращал
Следователи опровергли информацию, которую обсуждают в соцсетях.
Следователи опровергли информацию, которую обсуждают в соцсетях.
В социальных сетях 23 июля появилась информация о том, что братья и сестры пропавшей без вести Нади П. были возвращены матери. Сообщение, которое, по всей видимости, оказалось «вбросом», сильно взбудоражило и возмутило пользователей.
Как оказалось, никто Светлане П. детей не возвращал, и они
— Старшие братья и сестра Нади П. в настоящее время находятся в детском учреждении социальной защиты населения, распространенная в социальных сетях информация об их проживании в селе Соцгородок не соответствует действительности, — говорится в официальном сообщении
Напомним, трехлетняя Надя пропала 13 июня в поселке Соцгородок ЕАО и по настоящее время не найдена. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Поиски продолжаются с использованием высокопроходимой техники.
Жителей ЕАО и Хабаровского края просят оказать содействие. Если вы обладаете