Приморец незаконно наловил краба на 2,3 млн рублей

По месту жительства злоумышленника полицейские при содействии коллег из ФСБ обнаружили кустарный цех по переработке водных биоресурсов. В ходе обысков изъяты принадлежавшие задержанному лодка, катер, маломерное судно, рыбацкое снаряжение, орудия браконьерского лова (крабовые ловушки), а также тара для приготовления морепродуктов.
Установлено, что осужденный незаконно выловил 2700 особей краба различных пород и 10 особей брюхоногого моллюска — трубача.
«Злоумышленник был задержан полицейскими с поличным, когда перевозил партию свежевыловленного краба. Своими действиями браконьер причинил вред природно-ресурсному потенциалу и нанес экологический ущерб на сумму свыше 2,3 млн рублей», — добавила Ирина Волк.
Мужчина уже имел судимость за незаконную добычу водных биоресурсов. Органами дознания межмуниципального отдела «Дальнегорский» было возбуждено уголовное дело.
Тернейский районный суд, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ и обязал в полном объеме возместить экологический ущерб.