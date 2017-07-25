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05:00 (мск), источник: Вести Приморье

Приморец незаконно наловил краба на 2,3 млн рублей

«Сотрудники МВД России и ФСБ России пресекли деятельность жителя Приморья по незаконной добыче водных биоресурсов в промышленном масштабе. В период с июня по август 2015 года 56-летний местный житель ловил краба в прибрежной зоне Тернейского района. Разрешительные документы на добычу морских биоресурсов у гражданина отсутствовали», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По месту жительства злоумышленника полицейские при содействии коллег из ФСБ обнаружили кустарный цех по переработке водных биоресурсов. В ходе обысков изъяты принадлежавшие задержанному лодка, катер, маломерное судно, рыбацкое снаряжение, орудия браконьерского лова (крабовые ловушки), а также тара для приготовления морепродуктов.

Установлено, что осужденный незаконно выловил 2700 особей краба различных пород и 10 особей брюхоногого моллюска — трубача.

«Злоумышленник был задержан полицейскими с поличным, когда перевозил партию свежевыловленного краба. Своими действиями браконьер причинил вред природно-ресурсному потенциалу и нанес экологический ущерб на сумму свыше 2,3 млн рублей», — добавила Ирина Волк.

Мужчина уже имел судимость за незаконную добычу водных биоресурсов. Органами дознания межмуниципального отдела «Дальнегорский» было возбуждено уголовное дело.

Тернейский районный суд, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ и обязал в полном объеме возместить экологический ущерб.

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