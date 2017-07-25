Красноярский альпинист погиб при восхождении на пик Ленина
Причины смерти не уточняются.
Причины смерти не уточняются.
Известный красноярский альпинист Юрий Курмачёв погиб при восхождении на пик Ленина. Об этом стало известно 24 июля. Мужчине было 68 лет.
Как сообщил в своем блоге мастер спорта СССР по горному туризму Владимир Двухбанный, Курмачёв умер на высоте 6100 метров. Тело удалось спустить до отметки 5100, после чего эвакуация приостановилась
Юрий Курмачёв за свою альпинистскую карьеру покорил 17 «семитысячников», при этом на пик Ленина он поднимался минимум 8 раз. Помимо спорта, альпинист занимался преподавательской деятельностью в СФУ. У Курмачёва остались двое взрослых детей.
Пик Ленина — вторая по высоте вершина на территории бывшего СССР (7134 метра), находится на границе между Киргизией и Таджикистаном. Гора считается наиболее доступной из «семитысячников».