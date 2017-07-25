В Шелеховском районе в кому впал подросток, которого ударил 17-летний знакомый
Уголовное дело возбуждено в Шелеховском районе по факту причинения 17-летним юношей телесных повреждений подростку 2003 года рождения.
Уголовное дело возбуждено в Шелеховском районе по факту причинения 17-летним юношей телесных повреждений подростку 2003 года рождения.
Как сообщает 25 июля 2017 года
В ходе расследования уголовного дела следователи изъяли документацию, касающуюся деятельности указанного учреждения, а также документацию, регламентирующую деятельность должностных лиц. По результатам расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников данного учреждения.