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05:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Маленькая девочка на детском аттракционе в Хабаровске получила перелом позвоночника

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

Прокуратура Центрального района Хабаровска проверила в детском игровом центре «Мануфактория» исполнение законодательства, регулирующего порядок оказания услуг, в связи с причинением тяжкого вреда здоровью 10-летней девочки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что 20.05.2017 г. в указанном детском развлекательном центре малолетняя девочка, спускаясь со второго этажа на первый по пожарному пилону аттракциона «Город профессий», упала и получила компрессионный перелом позвоночника.

Прокуратура выяснила, что в нарушение действующего законодательства ответственными лицами не обеспечена безопасность оказываемых услуг, т.к. ребенку не были разъяснены приемы правильного спуска, отсутствовала страховка, зато девочку одели в синтетическую одежду, которая придала скорость падению.

Между тем, согласно ч. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы предоставляемая услуга была безопасна для его жизни и здоровья.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения.

По результатам их рассмотрения 24 июля возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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